В Ивано-Франковской области госпитализировано 10 человек с признаками ОКИ

09:56 21 июня Киев, Украина

На Ивано-Франковщине в инфекционную больницу доставлено 10 человек с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция (ОКИ).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 21 июня.



Накануне они были госпитализированы в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.



Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.



Среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.