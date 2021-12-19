В Италии пожилой профессор убил сиделку из Украины

В Италии в городе Торре-Аннунциата местный житель по неустановленным причинам застрелил сиделку своей сестры, 67-летнюю гражданку Украины.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как сообщается, причины, по которой итальянец застрелил сиделку своей сестры, пока неизвестна.
Украинку убил 81-летний бывший профессор. На место происшествия прибыли полицейские, начавшие следствие по факту трагедии.
Украинку нашли мертвой в луже крови. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть женщины.
Как сообщается, причины, по которой итальянец застрелил сиделку своей сестры, пока неизвестна.
Украинку убил 81-летний бывший профессор. На место происшествия прибыли полицейские, начавшие следствие по факту трагедии.
Украинку нашли мертвой в луже крови. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть женщины.
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