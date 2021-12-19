В Италии пожилой профессор убил сиделку из Украины

12:21 16 Декабрь Киев, Украина

В Италии в городе Торре-Аннунциата местный житель по неустановленным причинам застрелил сиделку своей сестры, 67-летнюю гражданку Украины.

Об этом сообщают итальянские СМИ.



Как сообщается, причины, по которой итальянец застрелил сиделку своей сестры, пока неизвестна.



Украинку убил 81-летний бывший профессор. На место происшествия прибыли полицейские, начавшие следствие по факту трагедии.



Украинку нашли мертвой в луже крови. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть женщины.