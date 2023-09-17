В Италии истребитель потерпел крушение и упал на автомобили. Погиб ребенок

12:26 17 сентября Киев, Украина

Ужасная катастрофа произошла в Италии. Внештатная ситуация случилась при взлете реактивного истребителя Aermacchi MB-339-PAN. В результате самолет потерял управление и рухнул на на автомобили. Во время этого крушения погибла пятилетняя девочка. Об этом 16 сентября сообщило издание La Stampa.

Отмечается, что катастрофа произошла в Турине около 15:30 по киевскому времени: самолет потерял высоту, а затем упал на землю, врезавшись в несколько автомобилей. Пилот успел катапультироваться в последний момент.

В одной из машин находилась семья. Пятилетняя девочка погибла, а ее старший 12-летний брат получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Отец и мать детей также направлены в больницу.

По словам пилота, возможной причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель самолета, продолжается расследование.

Как сообщалось, недавно в Турции часть истребителя упала на автомобили, пострадавших нет.

Напомним, 28 августа в Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель Tornado. Два члена экипажа катапультировались и выжили.