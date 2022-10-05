В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария в Украину – СМИ

19:20 04 октября Киев, Украина

Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария в Украину, поскольку, по данным правоохранителей, тот покинул территорию страны.



Об этом пишут росСМИ, в распоряжении которых якобы оказалось соответствующее судебное решение.



Российские медиа уточняют, что суд также принял решение сообщить в Интерпол, МИД и минюст Испании о прекращении судебного разбирательства в отношении Шария.



Напомним, что блоггер задержан 4 мая в испанском городе Таррагона, где он жил на то время. Впоследствии испанский суд отпустил его под подписку о невыезде.



В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 – "Государственная измена"

ст. 161 – “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков”.

Судит мужчину украинский суд будет, когда его передадут Украине.



По версии стражей порядка, блогер начал вести противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности в информационной сфере 2012 года. Его целью были обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.