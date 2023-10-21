В Испании иностранец 20 раз "падал с сердечным приступом", получив счет в ресторане

10:08 21 октября Киев, Украина

Испанский город Аликанте привлекает массу туристов из Америки и Европы. Именно это место облюбовал литовский турист. Как сообщает испанское издание 20 minutos, изобретательный иностранец около 20 раз падал в обморок, симулируя сердечные приступы в фешенебельных ресторанах, чтобы не оплачивать счет.

Отмечается, что 50-летний литовец Айдас Дж. заказывал блюдо из морепродуктов с бокалом виски, а также любил ensaladilla rusa – испанский вариант салата оливье.

В Испании мужчину воспринимают как "типичного российского туриста", хотя на самом деле он гражданин Литвы. Мужчина хорошо одет, поэтому официанты обслуживают его, считая, что у него есть деньги, чтобы заплатить.

Издание пишет, что Айдас не разговаривает на испанском - хотя, кажется, его понимает. Впервые за симулирование сердечного приступа для избежания платы по счету его задержали в ноябре 2022 года. И с тех пор он 20 раз прибегал к такому обману в ресторанах.

Мужчина обычно действует по одной и той же схеме. В последний раз его задержали после попытки покинуть ресторан El Buen Comer в историческом центре с неоплаченным счетом в 34,85 евро. Когда его остановили работники заведения, тот сказал, что идет в гостиницу за деньгами. Но, получив отказ, мужчина упал на землю и сделал вид, что ему плохо. Впрочем, работники ресторана узнали мужчину и вызвали полицию.

Правоохранители также уже узнают местного нарушителя. В отношении него назначили рассмотрение дела о преступлении небольшой тяжести - мошенничество.

Ранее сообщалось, что англичанин годами симулировал рак, чтобы манипулировать любимой. Он также избивал женщину, заявляя, что агрессия – побочное действие таблеток.

Также сообщалось, что таксиста уволили за симуляцию сердечного приступа ради денег. Водитель сначала хотел выключить счетчик, чтобы получит больше за поездку, а затем разыграл приступ.