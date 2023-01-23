В Испании эксплуатировали украинских беженцев - СМИ

09:46 23 января Киев, Украина

Правоохранители в Испании раскрыли преступную сеть, занимавшуюся эксплуатацией труда украинских беженцев на нелегальном производстве сигарет, а также противозаконно ввозила большие объемы табака.



Об этом пишет DW.



Сообщается, что во время расследования, в котором участвовал Европол, в разных регионах Испании задержаны 27 человек, конфисковано 10 т табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет, дорогие автомобили и драгоценности на общую сумму 37,5 млн евро.



Согласно этой информации, люди, бежавшие из Украины, работали на трех нелегальных табачных фабриках и проживали в крайне сложных условиях во временных приютах.



Фабрики в регионе Ла-Риоха на севере Испании, а также в Севилье и Валенсии были оснащены машинами "с передовыми технологиями" и могли производить по 540 тысяч пачек сигарет в день. Продукция продавалась по всей Испании и других странах.



Главари преступной сети проживали в роскошных условиях на морском курорте Марбелья, они подозреваются в отмывании денег в больших размерах.