В Ирпене оккупанты на глазах у девушки изнасиловали её мать и сестру. Девушка четыре дня жила с их трупами

17:04 22 апреля Киев, Украина

Каждый день поступают новые свидетельства ужасных преступлений рашистов, совершенных на ранее оккупированных территориях.

Одну из ужасных историй 17-летней девушки из Ирпеня, с ее разрешения, рассказала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на специальную телефонную линию Уполномоченного по предоставлению конфиденциальной психологической помощи обратились девушка 17 лет, которая рассказала, что на ее глазах трое российских военных изнасиловали мать и 15-летнюю сестру. Обе скончались от полученных травм. Девушка в состоянии психологического шока четыре дня прожила в одном доме с их трупами.

Девушка рассказал, что солдаты избивали и насиловали ее родных с особой жестокостью. После освобождения города от российской оккупации она смогла добраться до бабушки, после чего сообщила о преступлении на телефонную линию психологической помощи.