В Ирпене мужчина после свидания угнал автомобиль девушки

08:46 14 Январь Киев, Украина

Полицейские Бучанского района задержали 20-летнего жителя поселка Блиставица, который угнал автомобиль своей подруги.

Об этом сообщает пресс- служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.



Так, 13 января около 12:00 в полицию позвонила обеспокоенная молодая женщина и сообщила, что с парковки у дома пропал ее автомобиль.



На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Бучанского районного управления полиции. На поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района. За считанные часы автомобиль был найден правоохранителями.



Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Известно, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности.



По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.