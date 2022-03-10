В Ирпене иностранные журналисты спаслись из-под обстрелов и вывели группу местных жителей

Автомобиль иностранных журналистов с отметкой "Пресса" возглавил эвакуационную колонну из города Ирпень на Киевщине, направился на оккупантов и спас группу гражданских украинцев из-под обстрелов.
Об этом Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проинформировал журналист британского панарабского телеканала AlAraby TV, руководитель турецкого представительства Аднан Кен Атейтерккмен.
Пока журналисты в безопасности в Киеве. Атейтеркмен назвал чудом свое спасение вместе с 20 украинцами, ведь они решились ехать колонной прямо на блокпост российских военных.
По словам журналиста, он с коллегами прожил четверо суток в осаде в локации примерно в 2 километрах от Ирпеня. Все это время они ждали гуманитарных организаций или Красного Креста, но те не смогли добраться до них через российские блокпосты.
Пока журналисты в безопасности в Киеве. Атейтеркмен назвал чудом свое спасение вместе с 20 украинцами, ведь они решились ехать колонной прямо на блокпост российских военных.
По словам журналиста, он с коллегами прожил четверо суток в осаде в локации примерно в 2 километрах от Ирпеня. Все это время они ждали гуманитарных организаций или Красного Креста, но те не смогли добраться до них через российские блокпосты.
По дороге в Киев они видели много уничтоженных гражданских автомобилей, труппы мирных жителей у дороги. Где-то в километре от начала пути русские солдаты перекрыли колонне путь.
После обысков автомобилей колонны всем позволили пересечь блокпост и двигаться дальше. Приблизительно в 2 километрах машины добрались до блокпоста украинской армии.
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