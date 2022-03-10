В Ирпене иностранные журналисты спаслись из-под обстрелов и вывели группу местных жителей

15:13 09 Март Киев, Украина

Автомобиль иностранных журналистов с отметкой "Пресса" возглавил эвакуационную колонну из города Ирпень на Киевщине, направился на оккупантов и спас группу гражданских украинцев из-под обстрелов.





Пока журналисты в безопасности в Киеве. Атейтеркмен назвал чудом свое спасение вместе с 20 украинцами, ведь они решились ехать колонной прямо на блокпост российских военных.



По словам журналиста, он с коллегами прожил четверо суток в осаде в локации примерно в 2 километрах от Ирпеня. Все это время они ждали гуманитарных организаций или Красного Креста, но те не смогли добраться до них через российские блокпосты. Об этом Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проинформировал журналист британского панарабского телеканала AlAraby TV, руководитель турецкого представительства Аднан Кен Атейтерккмен.Пока журналисты в безопасности в Киеве. Атейтеркмен назвал чудом свое спасение вместе с 20 украинцами, ведь они решились ехать колонной прямо на блокпост российских военных.По словам журналиста, он с коллегами прожил четверо суток в осаде в локации примерно в 2 километрах от Ирпеня. Все это время они ждали гуманитарных организаций или Красного Креста, но те не смогли добраться до них через российские блокпосты.

“Мы решили рискнуть, потому что не могли больше там оставаться без еды, электричества, интернета, связи, воды. Мы обсуждали, что нам делать, и наконец-то приняли решение с около 20 гражданскими рискнуть и поехать дорогой от нашей локации в Киев. У нас были машины, поэтому мы сформировали колонну. Я и мой коллега Хабип были в начале колонны в машине с пометкой "Пресса" и белым флагом", - рассказал Атейтеркмен.

По дороге в Киев они видели много уничтоженных гражданских автомобилей, труппы мирных жителей у дороги. Где-то в километре от начала пути русские солдаты перекрыли колонне путь.

“Они спросили нас о нашем направлении, и мы сообщили, что журналисты, с нами гражданские и мы едем в Киев. У меня, моего коллеги Хабиба и нашего водителя, который является гражданином Украины, проверили документы и пресс-карты”, – уточнил журналист.

После обысков автомобилей колонны всем позволили пересечь блокпост и двигаться дальше. Приблизительно в 2 километрах машины добрались до блокпоста украинской армии.