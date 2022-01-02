В Индии рухнула пятиэтажка

17:13 25 Август Киев, Украина

В центре города Махад вблизи индийской деловой столицы Мумбаи, произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. Известно об одном погибшем и семнадцати травмированных. Около семидесяти человек остаются под завалами.

"Я считаю, что во время обрушения внутри здания находилось от 100 до 125 человек", - сообщил местный депутат Бхаратшет Марути Гогавале.

На место происшествия прибыли три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Спасатели и местные жители вытащили из-под обломков около 30 человек. По данным полицейского управления западного штата Махараштра, в доме насчитывалось около 47 квартир. Властям еще предстоит установить причину обрушения и количество пострадавших.



Старые и ветхие конструкции и незаконные постройки в Индии часто приводят к обрушениям. Как правило, это происходит во время проливного дождя. По последней информации Национального бюро данных о преступности, в 2017 году в Индии в результате обрушения 1 161 здания погибло около 1 200 человек.