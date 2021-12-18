В храм в Хмельницкой области вернули ценные иконы

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Петрашовка Хмельницкой области, вернулись три иконы, самая ценная из них - икона Успения Пресвятой Богородицы, в честь которой и назван храм.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Так, в мае этого года тернопольским правоохранителям и сотрудникам прокуратуры удалось задержать семерых участников преступной группы, которые похищали ценности из храмов и монастырей в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областях. У преступников обнаружили более 500 таких произведений сакрального искусства, большинство из которых датированы 17-19 веками.
Отмечается, что полицейские до сих пор устанавливают всех владельцев церковной атрибутики, изъятой во время обысков.
Благодаря информации, размещенной на ведомственном сайте, три иконы узнал священник из Хмельницкой области. Он сразу связался с полицейскими и вместе с адвокатом отправился в Тернопольскую область.
Благодаря информации, размещенной на ведомственном сайте, три иконы узнал священник из Хмельницкой области. Он сразу связался с полицейскими и вместе с адвокатом отправился в Тернопольскую область.
Напомним, что в мае в Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей.
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