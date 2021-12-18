В храм в Хмельницкой области вернули ценные иконы

20:06 29 Июль Киев, Украина

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Петрашовка Хмельницкой области, вернулись три иконы, самая ценная из них - икона Успения Пресвятой Богородицы, в честь которой и назван храм.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Три старинные иконы вернули тернопольские полицейские в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Петрашовка Хмельницкой области. Опять обратиться к ним с молитвами верующие имели возможность уже 28 июля, во время торжественной праздничной литургии", - говорится в сообщении.

Так, в мае этого года тернопольским правоохранителям и сотрудникам прокуратуры удалось задержать семерых участников преступной группы, которые похищали ценности из храмов и монастырей в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областях. У преступников обнаружили более 500 таких произведений сакрального искусства, большинство из которых датированы 17-19 веками.

Отмечается, что полицейские до сих пор устанавливают всех владельцев церковной атрибутики, изъятой во время обысков.



Благодаря информации, размещенной на ведомственном сайте, три иконы узнал священник из Хмельницкой области. Он сразу связался с полицейскими и вместе с адвокатом отправился в Тернопольскую область.

"Иконы, которые передавались из поколения в поколение, бесстыдно украли из церкви еще в 2015 году, - рассказывает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Виктор Галкин. - Самая ценная из них - икона Успения Пресвятой Богородицы, в честь которой и назван наш храм".

Напомним, что в мае в Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей.



