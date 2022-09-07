В Хмельницком полицейский "торговал" информацией из закрытой системы МВД

15:36 16 февраля Киев, Украина





Страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера, Сотрудники Государственного бюро расследований задержали "на горячем" служащего полиции города Хмельницкий, за сбыт конфиденциальных сведений о лицах и транспортных средствах из закрытой автоматизированной системы МВД.Страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера, сообщает пресс-служба ГБР

"В частности, это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский фотографировал и пересылал "заказчикам". Впоследствии, он получал средства за предоставленные "услуги", - говорится в сообщении.

28-летний полицейский был задержан 15 февраля после очередного сбыта данных в порядке ст. 208 УПК Украины.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.



Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



