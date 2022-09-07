В Хмельницком полицейский "торговал" информацией из закрытой системы МВД

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали "на горячем" служащего полиции города Хмельницкий, за сбыт конфиденциальных сведений о лицах и транспортных средствах из закрытой автоматизированной системы МВД.
Страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера, сообщает пресс-служба ГБР.
Страж порядка отправлял сведения "заказчикам" с помощью мессенджера, сообщает пресс-служба ГБР.
28-летний полицейский был задержан 15 февраля после очередного сбыта данных в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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