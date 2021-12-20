В Хмельницком подожгли волосы и лицо 18-летней трансгендерной девушки

В Хмельницком возле одного из местных клубов подожгли волосы и лицо 18-летней трансгендерной девушки.
Об этом потерпевшая сообщила в своем инстаграмме. Информацию также подтвердили в правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир".
Нападение произошло 27 ноября. Как отметила в одной из своих инстаграмм-сториз потерпевшая, она отдыхала в местном клубе. Там узнали, что она трансгендерная девушка. Когда на входе в заведение потерпевшая нажала на зажигалку, чтобы прикурить сигарету, неизвестный мужчина брызнул в нее из газового баллончика. У девушки загорелись волосы. После этого злоумышленник еще раз брызнул в нее из баллончика.
Потерпевшая также получила ожоги лицо. В настоящее время она находится на стационарном лечении. Девушка также удалила свои аккаунты в социальных сетях и отказывается общаться со СМИ. Вероятно, она боится угроз.
По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по предварительной квалификации по ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и изучает видео с камер наблюдения рядом с ночным клубом.
В Украине ЛГБТ-люди систематически становятся жертвами нападений и травли из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. По словам правозащитников, правоохранители почти никогда не квалифицируют такие нападения как преступления ненависти, а действующее законодательство не приспособлено для эффективного расследования подобных инцидентов.
Об этом потерпевшая сообщила в своем инстаграмме. Информацию также подтвердили в правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир".
Нападение произошло 27 ноября. Как отметила в одной из своих инстаграмм-сториз потерпевшая, она отдыхала в местном клубе. Там узнали, что она трансгендерная девушка. Когда на входе в заведение потерпевшая нажала на зажигалку, чтобы прикурить сигарету, неизвестный мужчина брызнул в нее из газового баллончика. У девушки загорелись волосы. После этого злоумышленник еще раз брызнул в нее из баллончика.
Потерпевшая также получила ожоги лицо. В настоящее время она находится на стационарном лечении. Девушка также удалила свои аккаунты в социальных сетях и отказывается общаться со СМИ. Вероятно, она боится угроз.
По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по предварительной квалификации по ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и изучает видео с камер наблюдения рядом с ночным клубом.
В Украине ЛГБТ-люди систематически становятся жертвами нападений и травли из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. По словам правозащитников, правоохранители почти никогда не квалифицируют такие нападения как преступления ненависти, а действующее законодательство не приспособлено для эффективного расследования подобных инцидентов.
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