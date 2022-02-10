В Хмельницкой области свыше 50 смертельных ДТП

В Хмельницкой области с начала 2020 года статистика насчитывает свыше 200 дорожно-транспортных происшествий. Из них – 50 со смертельным исходом участников.
В текущем году на автодорогах области значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имело место тяжелое травмирование, а нередко и смерть, передает Depo.Хмельницький по информации СК ГУНП области.
За 8 месяцев 2020 зарегистрировано 234 дорожно-транспортных происшествия с травмированными, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 41 приключение больше.
Из указанного количества ДТП в 45 авариях погибли люди, тогда как в 2019 году за 8 месяцев было зафиксировано 40 смертельных аварий.
Наибольшее количество аварий со смертельным исходом сконцентрирована на следующих автомобильных дорогах:
- 10 человек погибли на автодороге М-12 сообщением Стрый - Тернополь - Кировоград;
- 6 человек погибли на автодороге Н-03 сообщением Житомир - Черновцы
- 6 человек погибли на автодороге Р-48 сообщением Каменец-Подольский - Войтовцы - Белогорье
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