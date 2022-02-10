В Хмельницкой области свыше 50 смертельных ДТП

В Хмельницкой области с начала 2020 года статистика насчитывает свыше 200 дорожно-транспортных происшествий. Из них – 50 со смертельным исходом участников.

В текущем году на автодорогах области значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имело место тяжелое травмирование, а нередко и смерть, передает Depo.Хмельницький по информации СК ГУНП области.

За 8 месяцев 2020 зарегистрировано 234 дорожно-транспортных происшествия с травмированными, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 41 приключение больше.

Из указанного количества ДТП в 45 авариях погибли люди, тогда как в 2019 году за 8 месяцев было зафиксировано 40 смертельных аварий.

Наибольшее количество аварий со смертельным исходом сконцентрирована на следующих автомобильных дорогах: