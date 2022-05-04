В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, среди жертв ребенок

Недалеко от села Веселовка на Хмельнитчине произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате аварии погибли три человека, один травмирован.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 2 августа.
В ГСЧС отметили, что людей в Dacia зажало поврежденными металлическими конструкциями машины. Также заблокированным в авто оказался травмированный водитель Mercedes.
На месте происшествия работали восемь сотрудников ГСЧС, были привлечены две единицы специальной и пожарной техники.
Причины смертельного ДТП выясняют правоохранители.
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