В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, среди жертв ребенок

17:39 02 августа Киев, Украина





Недалеко от села Веселовка на Хмельнитчине произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате аварии погибли три человека, один травмирован.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 2 августа.

"1 августа в 18:04 вблизи села Веселовка столкнулись автомобили Dacia Logan и Mercedes Benz. Жертвами аварии стали 38-летний водитель Dacia, а также ехавшие в этом авто 40-летняя женщина и 3-летний ребенок", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что людей в Dacia зажало поврежденными металлическими конструкциями машины. Также заблокированным в авто оказался травмированный водитель Mercedes.

"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств. Потом деблокировали тела погибших", – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали восемь сотрудников ГСЧС, были привлечены две единицы специальной и пожарной техники.



Причины смертельного ДТП выясняют правоохранители.