В Хмельницкой области перевернулся молоковоз, погиб ребенок

08:26 05 августа Киев, Украина

В селе Бережанка Хмельницкой области, молоковоз под управлением 45-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения, перевернулся во время движения.

Вследствие опрокидывания грузового автомобиля, находившийся в салоне авто 4-летний ребенок погиб, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС) в Хмельницкой области.



По вызову были немедленно направлены чрезвычайники. Сначала бойцы ГСЧС деблокировали из-под грузового автомобиля тело погибшего ребенка, далее отсоединили клеммы от аккумуляторной батареи и перекрыли вентели газового оборудования, чтобы предотвратить возгорание.

Приехавшие по вызову правоохранители выяснили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.