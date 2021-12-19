В Хмельницкой области, 17 ноября, горел жилой дом: Пожар унес жизни 4 детей

Страшная трагедия произошла в одном из сел в Хмельницкой области: в огне погибли дети. Пожар обнаружили сами местные жители – горел одноэтажный жилой дом в селе Медисовка – и приступили к тушению самостоятельно.

В службу ГСЧС Хмельницкой области звонок поступил 17 ноября в 20:33. На вызов были отправлены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Пожар потушили сами односельчане до прибытия пожарно-спасательной бригады.

На месте происшествия пожарными было установлено, что огонь забрал жизни четырех маленьких детей дошкольного возраста.

Было уничтожено 5 кв. метров жилой площади.



В чрезвычайных ситуациях, в которых, к нашей трагедии, гибнут дети ГУ ГСЧС Украины обращается к гражданам быть максимально внимательными и рекомендует придерживаться рекомендаций.

"Вчерашний выезд на ликвидацию пожара в Хмельницкой области для спасателей был особенно трагическим. Несмотря на то, что возгорание жилого дома в с. Медисовка, Теофипольской ТГ, Хмельницкого района, потушили хозяева дома еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения, пожар все же унес самое ценное — жизнь четырех детей младше шести лет!

Уже сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли снова четверо детей и двое взрослых!

Уважаемые родители! С целью недопущения трагических последствий и травмирования несовершеннолетних, спасатели призывают вас не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основам безопасности!" — говорится в сообщении.