В херсонском Бериславе из-за российского обстрела погибла семья

"Снаряд попал в дом в Бериславе. Погибли мужчина, женщина и их 12-летний сын. В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.