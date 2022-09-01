В Херсонской области россияне обустроили отдельные места для содержания своих дезертиров

17:54 24 августа Киев, Украина

На временно оккупированной Херсонской области российские военные обустроили отдельные места для содержания дезертиров.



Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .



Еще в мае украинская разведка сообщала, что все больше российских солдат отказываются идти на войну с Украиной, а в июле Генштаб ВСУ называл дезертирство среди оккупантов системным явлением.



В многочисленных перехватах, опубликованных СБУ, российские солдаты рассказывали родным о невыносимых условиях и отношениях командиров. По словам Хланя, одной из причин того, что в Херсонской области российские командиры начали сажать в тюрьму военных, стало желание, чтобы те не общались с родными.

"Чтобы не было дезертирства, чтобы родителям и знакомым на россию не звонили, не плакались. Вот такая ирония судьбы. Своих не бросаем" - или как там "вторая армия мира" обещает русским военным? Бросают и даже на подвал”, – комментирует ситуацию депутат.

Держат русских солдат, по данным Хланя, на территории оккупационных воинских частей.



Российские солдаты, которые отказываются идти на войну, удерживают против их воли не только на Херсонщине. Ранее российским журналистам удалось узнать о том, что контрактников, отказавшихся идти на передовую, держали во временно оккупированном Луганске.