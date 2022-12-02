В Херсонской области подорвался автомобиль на мине

Вблизи села Борозенское в Херсонской области погиб мужчина и в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Херсонской области в Facebook.
ЧП произошло в обеденное время 1 декабря.
На месте взрыва, пиротехники обнаружили еще несколько противотанковых мин.
ГСЧС призывает украинцев быть особенно внимательными и осторожными на деоккупированных территориях. Освобожденные города и села очень загрязнены взрывоопасными предметами.
Людей просят не посещать леса, поля, побережья рек, поскольку это может стоить жизни.
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