В Херсонской области от взрыва мин погибли четверо полицейских

10:44 08 декабря Киев, Украина

7 декабря в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий на каскаде мин подорвались полицейские из Черкасской области. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.





Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.

В результате взрыва российских мин погиб начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник очередного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

"Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине. Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины”, – отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Еще четверо полицейских получили ранения, пока они находятся в больнице.