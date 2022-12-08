В Херсонской области от взрыва мин погибли четверо полицейских

7 декабря в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий на каскаде мин подорвались полицейские из Черкасской области. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.
В результате взрыва российских мин погиб начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник очередного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.
Еще четверо полицейских получили ранения, пока они находятся в больнице.
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