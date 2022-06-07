В Херсонской области оккупанты удерживают и пытают около 600 гражданских заложников

18:33 07 июня Киев, Украина





Об этом В Херсонской области российские оккупанты удерживают в своих застенках около 600 украинцев, к которым применяют пытки. Кроме того, похищенных жителей из области вывозят в Крым.Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"По нашей информации, на территории Херсонской области около 600 человек, которые фактически являются заложниками и находятся в подвальных помещениях, в специально оборудованных помещениях, в застенках... Важно отметить, что это в основном журналисты и активисты, которые организовывали проукраинские митинги в Херсоне и Херсонской области . Особенно те активисты, которые отвечали за коммуникацию с большими группами людей", – сказала Ташева.

По ее словам, около 300 человек находятся "в подвалах" в Херсоне, остальные - в других населенных пунктах области. Людей содержат, в частности, в здании Херсонской ОГА, в СИЗО, в ПТУ №17 города Геническ.



Как отметила Ташева, по информации, получаемой представительством из разных источников, похищенных содержатся в бесчеловечных условиях, к ним применяют пытки.



Также часть похищенных жителей Херсона вывозят в Крым, их содержат в Симферопольском СИЗО в отдельном блоке и в Севастополе. Там содержатся как гражданские заложники, среди которых и активисты, журналисты, так и военнопленные. Также вывозят в Крым похищенных людей с территории Запорожской области.



Также среди похищенных, которые содержатся в Симферопольском СИЗО, есть люди, которые пытались выехать через Крым из Мариуполя и которых задержали на админгранице во время так называемых фильтрационных мероприятий, рассказала Ташева.



