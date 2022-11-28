В Херсонской области нашли тела похищенных накануне россиянами дьякона местной церкви и его сына

17:43 28 ноября Киев, Украина

Под Новой Каховкой в Херсонской области обнаружили тела Анатолия и Александра Прокопчуков – отца и сына, которых накануне похитили российские военные.



Об этом друзья убитых сообщили Центру журналистских расследований.



Судя по сообщению о поиске, опубликованном родными в соцсетях, мужчин похитили 22 ноября.



В тот день они работали в своем гараже, куда приехали российские военные, и вывезли их в направлении соседнего села Райское на серебристом Honda Odyssey. Автомобиль принадлежал другу убитых.



Через пять дней, 27 ноября родным сообщили, что Анатолия и Сашу нашли за день до этого расстрелянными в лесу под Новой Каховкой. В то же время машина, на которой везли мужчин, исчезла.



Информации о хотя бы вероятной причине похищения мужчин сейчас нет. Анатолий Прокопчук – 52-летний отец семерых детей и диакон поместной Церкви христиан веры евангельской. Его сыну Александру было 19 лет