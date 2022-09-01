В Херсонской области на мине подорвался автомобиль с гражданскими

20:24 15 августа Киев, Украина

В Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль. В результате погибла учительница, ее сын получил травмы и ожоги.



Об этом сообщает глава Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко .

“Сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учительница начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна . Ее сын, Шевченко Тарас Викторович , получил значительные травмы и ожоги тела», – отметил он.

Мусиенко выразил соболезнования от всего общества дочери погибшей и добавил, что лечение ее брата потребует больших средств, которых у семьи пока нет. Призвал общину помочь семье.



Напомним, более 82,5 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании.



Расчеты экспертов ориентировочные, а все данные они обрабатывают на основе открытых источников с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.