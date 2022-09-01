В Херсонской области на мине подорвался автомобиль с гражданскими

В Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль. В результате погибла учительница, ее сын получил травмы и ожоги.
Об этом сообщает глава Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко .
Об этом сообщает глава Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко .
Мусиенко выразил соболезнования от всего общества дочери погибшей и добавил, что лечение ее брата потребует больших средств, которых у семьи пока нет. Призвал общину помочь семье.
Напомним, более 82,5 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании.
Расчеты экспертов ориентировочные, а все данные они обрабатывают на основе открытых источников с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.
Напомним, более 82,5 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании.
Расчеты экспертов ориентировочные, а все данные они обрабатывают на основе открытых источников с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.
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