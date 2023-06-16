В Херсонской области эвакуировали уже более 1300 человек

Из зон подтопления, которое произошло в результате подрыва рашистами Каховской ГЭС, в деоккупированных районах Херсонской области спасатели эвакуировали уже более 1300 человек
Об этом сообщили в ГСЧС.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В регионе извещают людей об эвакуации, в том числе громкоговорителями. Вывозом занимаются совместно спасатели, волонтеры, полиция и
местные чиновники.
Из населенных пунктов Херсонщины людей эвакуируют автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города, сообщали в Минреинтеграции.
В ГСЧС говорят, что из Киева в Херсонскую область отправились мобильно-оперативная группа специалистов, а также техника повышенной проходимости, например, болотоходы, и мобильные очистные станции и автомобили для подвоза питьевой воды.
В Киеве на брифинге руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что на правом марте Днепра пока не зафиксировали критических ситуаций, впрочем, повышение воды ожидают уже вскоре.
В то же время левый берег, ныне оккупированный Россией, пострадал больше. Гуменюк отметила, что россия "глушит" связь, чтобы люди в оккупации не могли получать сообщения с другого берега.
В результате повышения уровня воды в Херсонской области усилилась минная опасность. В сети уже распространяют ролики с подрывами мин, которые до этого были на земле.
В то же время левый берег, ныне оккупированный Россией, пострадал больше. Гуменюк отметила, что россия "глушит" связь, чтобы люди в оккупации не могли получать сообщения с другого берега.
В результате повышения уровня воды в Херсонской области усилилась минная опасность. В сети уже распространяют ролики с подрывами мин, которые до этого были на земле.
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