В Херсонской области эксгумировали тела супругов, которых оккупанты расстреляли в собственном дворе

19:40 02 ноября Киев, Украина

В поселке Высокополье в Херсонской области после деоккупации правоохранители эксгумировали тела супругов, которые российские оккупанты расстреляли во дворе собственного дома.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тел двух мирных жителей Бериславского района, убитых российским военным", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июня во время захвата Высокополья военный российской армии расстрелял безоружные местные супруги в их дворе. От огнестрельных ранений оба погибли на месте. Впоследствии мужчину и женщину похоронили односельчане.



Правоохранители во время процессуальных действий установили место захоронения погибших на местном кладбище и провели эксгумацию тел с признаками насильственной смерти, они направлены на проведение экспертных исследований.



Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).