В Херсонской области был убит перешедший на сторону оккупантов экс-нардеп Алексей Ковалев

17:35 22 июня Киев, Украина

В оккупированной Херсонской области ликвидирован бывший нардеп от "Слуги народа", перешедший на сторону оккупантов Алексей Ковалев. 

Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.
"По предварительной информации, в городе Голая Пристань уничтожен оставшийся в Херсоне нардеп-предатель Ковалев, который рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", – отметил Шевченко.
Он также опубликовал видео, на котором виден красный Daewoo Lanos, предположительно принадлежавший Ковалеву. В лобовом стекле со
стороны водителя – огромная дыра.
Вместо водительского сидения внутри авто – месиво из металла.
 
Стоит отметить, что Ковалев действительно передвигался на Lanos. Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко, приводя в доказательство этого утверждения фрагмент одного из интервью предателя.
 
В конце апреля, еще до своего "каминг-аута", предатель Ковалев в интервью изданию Бабель так описывал свой выезд на Херсонщину 28 февраля:
"Доехал в Кропивницкий, там у меня сломался автомобиль. Его нельзя было починить, взять другой тоже не получалось, поэтому купил себе Daewoo Lanos. Переночевал и уехал. Доехал до села Еланец в Николаевской области, там пробыл два дня – надо было определиться, что дальше, потому что неподалеку от Николаева были боевые действия, я не понимал, куда можно ехать. Дальше я отправился в Николаев и там прожил у друга примерно две недели. А когда узнал, что есть коридор, поехал в Херсон".