В Херсонской области был убит перешедший на сторону оккупантов экс-нардеп Алексей Ковалев

17:35 22 июня Киев, Украина

В оккупированной Херсонской области ликвидирован бывший нардеп от "Слуги народа", перешедший на сторону оккупантов Алексей Ковалев.



Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.

"По предварительной информации, в городе Голая Пристань уничтожен оставшийся в Херсоне нардеп-предатель Ковалев, который рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", – отметил Шевченко.

Он также опубликовал видео, на котором виден красный Daewoo Lanos, предположительно принадлежавший Ковалеву. В лобовом стекле со

стороны водителя – огромная дыра.

Вместо водительского сидения внутри авто – месиво из металла.

Стоит отметить, что Ковалев действительно передвигался на Lanos. Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко, приводя в доказательство этого утверждения фрагмент одного из интервью предателя.

В конце апреля, еще до своего "каминг-аута", предатель Ковалев в интервью изданию Бабель так описывал свой выезд на Херсонщину 28 февраля: