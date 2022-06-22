В Херсонской области был убит перешедший на сторону оккупантов экс-нардеп Алексей Ковалев

В оккупированной Херсонской области ликвидирован бывший нардеп от "Слуги народа", перешедший на сторону оккупантов Алексей Ковалев.
Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.
Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.
Он также опубликовал видео, на котором виден красный Daewoo Lanos, предположительно принадлежавший Ковалеву. В лобовом стекле со
стороны водителя – огромная дыра.
Вместо водительского сидения внутри авто – месиво из металла.
Стоит отметить, что Ковалев действительно передвигался на Lanos. Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко, приводя в доказательство этого утверждения фрагмент одного из интервью предателя.
В конце апреля, еще до своего "каминг-аута", предатель Ковалев в интервью изданию Бабель так описывал свой выезд на Херсонщину 28 февраля:
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