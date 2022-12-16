В Херсоне задержаны четыре работника колонии, которые по приказу россиян держали за решеткой похищенных людей

17:45 16 декабря Киев, Украина





Херсоне задержаны четыре работника Северной исправительной колонии №90, которые во время временной оккупации города работали на россиян. Производство по ним начали по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Об этом сообщили в ГБР

О деятельности задержанных детективы узнали еще до деоккупации Херсона, а потому, когда город уволили, сразу начали их поиски.



Работники колонии, как говорят следователи, верно выполняли все указания представителей оккупантов и содержали за решеткой украинцев, не согласных с российской оккупацией.



ГБР продолжает искать других приспешников скрывающихся от правосудия россиян. Задержанным работникам колонии грозит пожизненное с конфискацией имущества.



После начала полномасштабного российского вторжения правозащитники, комментируя ситуацию, в которой оказались херсонские заключенные, характеризовали ее как трагическую, в частности, потому, что большое количество из них написало заявления, чтобы защищать Украину, но их не выпустили, а в дальнейшем эти списки оказались в руках россиян.



Перед тем, как сбежать из Херсона, россияне вывезли несколько тысяч заключенных в россию. Теперь, по данным правозащитников, всех их пытают, а исключения тюремщики не делают даже в отношении тяжелобольных.