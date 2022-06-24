В Херсоне взорвали авто одного из самых известных местных коллаборантов

11:00 24 июня Киев, Украина

В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов.

Оккупационная администрация подтвердила в комментарии росСМИ смерть коллаборанта.



Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы".



Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок, пишет, в свою очередь журналист Денис Казанский.



Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.



22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.



Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.



В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят их бежать либо попросту уничтожат.