В Херсоне в результате утреннего обстрела погиб мужчина

16:10 19 декабря Киев, Украина



Под массированным огнем оккупантов остаются областной центр, пригородные населенные пункты и Бериславский район, отметили в



В Херсоне во время утреннего



По предварительным данным, враг атаковал регион ракетами типа С-300. Повреждены жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура. Под массированным огнем оккупантов остаются областной центр, пригородные населенные пункты и Бериславский район, отметили в Херсонской прокуратуре.В Херсоне во время утреннего обстрела 19 декабря погиб мужчина. Кроме того, накануне россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области, сообщили в Офисе генпрокурора.По предварительным данным, враг атаковал регион ракетами типа С-300. Повреждены жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура.



"В результате обстрела в одном из населенных пунктов Бериславской общины 18 декабря погиб местный житель. Утром 19 декабря в центре Херсона погиб мужчина", - подчеркнули правоохранители.



Кроме того, меньше чем за двое суток вследствие вражеских атак пострадали пятеро гражданских.



Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).