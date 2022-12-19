В Херсоне в результате утреннего обстрела погиб мужчина

Под массированным огнем оккупантов остаются областной центр, пригородные населенные пункты и Бериславский район, отметили в Херсонской прокуратуре.
В Херсоне во время утреннего обстрела 19 декабря погиб мужчина. Кроме того, накануне россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области, сообщили в Офисе генпрокурора.
По предварительным данным, враг атаковал регион ракетами типа С-300. Повреждены жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура.
Кроме того, меньше чем за двое суток вследствие вражеских атак пострадали пятеро гражданских.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии