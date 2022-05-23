В Херсоне рухнул флагшток и раздавил элитное авто

16:01 20 августа Киев, Украина

Херсоне во время выполнения монтажных работ, рухнул 70-метровый флагшток , раздавив припаркованный рядом автомобиль.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации херсонских СМИ раздавленное элитное авто Lexus принадлежало замначальника областного управления развития территории Виталия Караваева, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды.



Отмечается, что Караваев чудом успел выскочить из машины за считаные секунды до того, как на нее упали тонны металла.

"Караваев входит в группу Шахтеры и занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения. В команде Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками. Очевидно, что он отвечал и за установку флага и за поиск таинственного спонсора его установки. Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет", - сообщает издание.

Тем временем в Херсонской ОГА сообщили журналистам, что стоившее восемь миллионов гривен сооружение должны были профинансировать за счет гранатовых денег, которые теперь не дадут.



Отмечается, что оплата планировалась только после сдачи работ. А поскольку флагшток не устоял, то и оплачивать работу никто не будет.



Само падение конструкции в ОГА объяснили техническими проблемами - не выдержала верхняя стропа. После падения флагшток не подлежит повторному монтажу. Так что в Херсоне пока не готовы ответить, что поставят вместо него. Сейчас дело расследуют правоохранители.