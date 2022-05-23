В Херсоне рухнул флагшток и раздавил элитное авто

В Херсоне во время выполнения монтажных работ, рухнул 70-метровый флагшток, раздавив припаркованный рядом автомобиль.
Об этом сообщают местные СМИ.
По информации херсонских СМИ раздавленное элитное авто Lexus принадлежало замначальника областного управления развития территории Виталия Караваева, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды.
Отмечается, что Караваев чудом успел выскочить из машины за считаные секунды до того, как на нее упали тонны металла.
Тем временем в Херсонской ОГА сообщили журналистам, что стоившее восемь миллионов гривен сооружение должны были профинансировать за счет гранатовых денег, которые теперь не дадут.
Отмечается, что оплата планировалась только после сдачи работ. А поскольку флагшток не устоял, то и оплачивать работу никто не будет.
Само падение конструкции в ОГА объяснили техническими проблемами - не выдержала верхняя стропа. После падения флагшток не подлежит повторному монтажу. Так что в Херсоне пока не готовы ответить, что поставят вместо него. Сейчас дело расследуют правоохранители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии