В Херсоне рашисты обстреляли спасателей, расчищавших ил. Есть погибший и раненые

16:36 20 июня Киев, Украина

Армия рф обстреляла спасателей, расчищавших ил в Херсоне . Один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погиб, восемь ранены.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



Как сообщили в прокуратуре, это произошло около 13:30, когда спасатели устраняли последствия затопления в одном из микрорайонов города.

Прокуратура открыла производство по факту нарушения войск рф законов и обычаев войны.



По уточненной информации, четверо из восьми раненых спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Анастасия Весиловская.