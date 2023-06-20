В Херсоне рашисты обстреляли спасателей, расчищавших ил. Есть погибший и раненые

Армия рф обстреляла спасателей, расчищавших ил в Херсоне. Один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погиб, восемь ранены.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Как сообщили в прокуратуре, это произошло около 13:30, когда спасатели устраняли последствия затопления в одном из микрорайонов города.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения войск рф законов и обычаев войны.
По уточненной информации, четверо из восьми раненых спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Анастасия Весиловская.
Как сообщили в прокуратуре, это произошло около 13:30, когда спасатели устраняли последствия затопления в одном из микрорайонов города.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения войск рф законов и обычаев войны.
По уточненной информации, четверо из восьми раненых спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Анастасия Весиловская.
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