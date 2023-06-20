В Херсоне рашисты обстреляли спасателей, расчищавших ил. Есть погибший и раненые

16:36 20 июня Киев, Украина

Армия рф обстреляла спасателей, расчищавших ил в Херсоне. Один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погиб, восемь ранены.
 
Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Как сообщили в прокуратуре, это произошло около 13:30, когда спасатели устраняли последствия затопления в одном из микрорайонов города. 
Прокуратура открыла производство по факту нарушения войск рф законов и обычаев войны.

По уточненной информации, четверо из восьми раненых спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Анастасия Весиловская.