В Херсоне пропал мужчина, у которого ранее оккупанты отобрали бизнес

Во временно оккупированном Херсоне пропал бизнесмен Игорь Мунтян, у которого после захвата города россияне отобрали бизнес.
Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).
Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).
Известно, что Игорь Мунтян 1966 года рождения. Он бизнесмен, но после захвата Херсона русские военные отобрали его бизнес. В последний раз мужчина был в сети 18 августа, а на следующий день пропал, информируют в КРЦ.
21 августа его бывшая коллега получила сообщение, в котором говорилось, что бизнесмена задержали "сотрудники Суворовского МВД".
Проверенной информации о местонахождении Мунтяна пока нет, говорится в сообщении.
Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские военные в последние недели усилили масштаб фильтрационных мер, а количество похищенных гражданских увеличилось в разы.
Огласка по делу похищения человека на захваченных рф территориях увеличивает его шансы остаться в живых, отмечают в Представительстве президента в АРК.
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