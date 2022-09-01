В Херсоне пропал мужчина, у которого ранее оккупанты отобрали бизнес

13:35 24 августа Киев, Украина





Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ). Во временно оккупированном Херсоне пропал бизнесмен Игорь Мунтян, у которого после захвата города россияне отобрали бизнес.Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).

"В пятницу, 19 августа, в оккупированном Херсоне исчез бизнесмен Мунтян Игорь Михайлович", - говорится в сообщении.

Известно, что Игорь Мунтян 1966 года рождения. Он бизнесмен, но после захвата Херсона русские военные отобрали его бизнес. В последний раз мужчина был в сети 18 августа, а на следующий день пропал, информируют в КРЦ.



21 августа его бывшая коллега получила сообщение, в котором говорилось, что бизнесмена задержали "сотрудники Суворовского МВД".



Проверенной информации о местонахождении Мунтяна пока нет, говорится в сообщении.



Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские военные в последние недели усилили масштаб фильтрационных мер, а количество похищенных гражданских увеличилось в разы.



Огласка по делу похищения человека на захваченных рф территориях увеличивает его шансы остаться в живых, отмечают в Представительстве президента в АРК.