В Херсоне погиб человек в результате вражеских обстрелов

07:32 05 августа Киев, Украина

В Херсонской области армия рф продолжает обстреливать освобожденные территории региона.

В четверг, 4 августа, от вражеских снарядов погиб человек. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.



Сообщается, что накануне оккупанты нанесли 16 авиаударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и по недавно деоккупированным населенным пунктам. Обошлось без потерь.



Однако вскоре захватчики тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстреляли Ивановку Бериславского района. Жертвой атаки стал один житель села, масштабы разрушений уточняются.



Кроме того, российский спецвзвод при поддержке БТР-82А и танкового взвода попытался штурмовать позиции защитников в направлении сел Сухой Пруд и Лозовое Новоалександровского района.