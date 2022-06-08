В Херсоне оккупанты заставляют школы переводить обучение на российские образовательные программы – разведка

Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, где от них потребовали с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Им поручено провести собрание собственных педагогических коллективов и вынудить подчиненных переоформиться по русскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Им поручено провести собрание собственных педагогических коллективов и вынудить подчиненных переоформиться по русскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией.
Ранее в Херсоне россияне и коллаборанты уже призывали педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Но еще тогда фактически все директора школ заявили, что их это не устраивает.
Аналогичное собрание проведено с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Укрзализныци. Представители оккупационной администрации сообщили, что деньги будут выплачиваться только работникам, которые пойдут на сотрудничество. При этом размер выплат будет вдвое меньше действующих зарплат Укрзализныци.
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