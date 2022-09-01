В Херсоне оккупанты захватили помещения банков и госучреждения, а также похитили двух человек

В Херсоне вооруженные российские оккупанты захватили два помещения банка и государственное учреждение. Кроме того, россияне похитили двух человек — херсонского волонтера и руководителя коммунального предприятия в Каховском районе.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Оккупанты незаконно заняли помещение одного из банков в микрорайонах Таврический и ХБК и забрали наличные из хранилища и сейфов.
А на улице Потемкинская россияне захватили помещение государственного учреждения. В настоящее время в здании находятся представители так называемого "Правового департамента Херсонской областной администрации" оккупационных властей рф.
Российские военные, представители оккупационных властей и их военная полиция оказывали давление на руководителей и работников одной из строительных компаний Херсона. Оккупанты угрожали людям оружием и пленом, а также требовали зарегистрировать имущество и бизнес по российским требованиям. В результате руководство компании потеряло контроль над предприятием.
В Горностаевской общине вооруженные военные рф захватили служебный автомобиль Центра первичной медико-санитарной помощи.
А в городе Олешки оккупанты ворвались в частный дом, все имущество загрузили на автомобиль "Урал" и вывезли в неизвестном направлении.
Также они похитили жительницу Херсона, занимавшуюся волонтерством. Женщину забрали из дома, где оккупанты провели незаконный обыск. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Оккупанты незаконно заняли помещение одного из банков в микрорайонах Таврический и ХБК и забрали наличные из хранилища и сейфов.
А на улице Потемкинская россияне захватили помещение государственного учреждения. В настоящее время в здании находятся представители так называемого "Правового департамента Херсонской областной администрации" оккупационных властей рф.
Российские военные, представители оккупационных властей и их военная полиция оказывали давление на руководителей и работников одной из строительных компаний Херсона. Оккупанты угрожали людям оружием и пленом, а также требовали зарегистрировать имущество и бизнес по российским требованиям. В результате руководство компании потеряло контроль над предприятием.
В Горностаевской общине вооруженные военные рф захватили служебный автомобиль Центра первичной медико-санитарной помощи.
А в городе Олешки оккупанты ворвались в частный дом, все имущество загрузили на автомобиль "Урал" и вывезли в неизвестном направлении.
Также они похитили жительницу Херсона, занимавшуюся волонтерством. Женщину забрали из дома, где оккупанты провели незаконный обыск. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Полиция открыла 20 уголовных производств по военным преступлениям российской армии против мирного населения Херсонской областиза минувшие сутки.
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