В Херсоне оккупанты захватили научную библиотеку

В Херсоне оккупанты захватили областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара. Директор библиотеки и часть коллектива категорически отказались от сотрудничества с оккупантами и коллаборантами.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский .
По словам Соболевского, орки в Херсонской области, в нарушение всех возможных норм морали и международного права, продолжают давление на учебные заведения и культуры. Одним из последних примеров является захват Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. О. Гончара.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский .
По словам Соболевского, орки в Херсонской области, в нарушение всех возможных норм морали и международного права, продолжают давление на учебные заведения и культуры. Одним из последних примеров является захват Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. О. Гончара.
Он также подчеркнул, что директор библиотеки Надежда Коротун и значительная часть коллектива категорически отказались от сотрудничества с оккупантами и коллаборантами, после чего возникла угроза жизни и здоровью директора. В настоящее время она находится на территории, подконтрольной Украине.
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