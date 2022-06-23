В Херсоне оккупанты захватили научную библиотеку

16:56 23 июня Киев, Украина





Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский .



По словам Соболевского, орки в Херсонской области, в нарушение всех возможных норм морали и международного права, продолжают давление на учебные заведения и культуры. Одним из последних примеров является захват Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. О. Гончара. Херсон е оккупанты захватили областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара. Директор библиотеки и часть коллектива категорически отказались от сотрудничества с оккупантами и коллаборантами.Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский .По словам Соболевского, орки в Херсонской области, в нарушение всех возможных норм морали и международного права, продолжают давление на учебные заведения и культуры. Одним из последних примеров является захват Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. О. Гончара.

«Эта библиотека известна всем херсонцам, потому что благодаря усилиям и самоотверженной работе руководства и коллективу библиотеки это заведение стало мощным культурным центром, на базе которого регулярно проводилась работа и мероприятия в различных сферах – от инклюзии до безопасного городского пространства. После начала войны библиотека стала одним из наших гуманитарных центров, в котором долгое время находились беженцы» , – рассказал заместитель.

Он также подчеркнул, что директор библиотеки Надежда Коротун и значительная часть коллектива категорически отказались от сотрудничества с оккупантами и коллаборантами, после чего возникла угроза жизни и здоровью директора. В настоящее время она находится на территории, подконтрольной Украине.