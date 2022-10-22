В Херсоне оккупанты выкрали 46 малышей из дома ребенка

07:30 22 октября Киев, Украина

Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики продолжают похищать детей в Херсонской области. Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети в возрасте до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией"", - отметил он.

По словам главы ОВА, маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию.

Янушевич также сообщил, что направил соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

Напомним, оккупанты депортировали на территорию россии 8709 украинских детей.

В Украине в результате вооруженной агрессии россии погибли по меньшей мере 425 ребенка, более 1240 детей пострадали и более 815 получили ранения разной степени тяжести.