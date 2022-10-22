В Херсоне оккупанты выкрали 46 малышей из дома ребенка

Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По словам главы ОВА, маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию.
Янушевич также сообщил, что направил соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.
Напомним, оккупанты депортировали на территорию россии 8709 украинских детей.
В Украине в результате вооруженной агрессии россии погибли по меньшей мере 425 ребенка, более 1240 детей пострадали и более 815 получили ранения разной степени тяжести.
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