В Херсоне оккупанты попали во двор многоквартирного дома

17:56 10 января Киев, Украина

10 января, во вторник, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, в результате один человек получил ранения. Также, вероятно, произошло повреждение водопроводных сетей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета вырва, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети", – написал он.
Как отмечает Янушевич, земля с места падения снаряда долетела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна.

Ранее Херсонская ОВА сообщала, что за минувшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.