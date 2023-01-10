В Херсоне оккупанты попали во двор многоквартирного дома

10 января, во вторник, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, в результате один человек получил ранения. Также, вероятно, произошло повреждение водопроводных сетей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Как отмечает Янушевич, земля с места падения снаряда долетела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна.
Ранее Херсонская ОВА сообщала, что за минувшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии