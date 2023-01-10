В Херсоне оккупанты попали во двор многоквартирного дома

17:56 10 января Киев, Украина





Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. 10 января, во вторник, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон . Снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, в результате один человек получил ранения. Также, вероятно, произошло повреждение водопроводных сетей.Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета вырва, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети", – написал он.

Как отмечает Янушевич, земля с места падения снаряда долетела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна.