В Херсоне нашли убитыми четырех местных жителей, пропавших в конце февраля

17:57 18 августа Киев, Украина

Российские оккупанты убили четырех мужчин из пгт Чаплинка Каховского района - отца, двух сыновей и одногруппника младшего сына.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин на своей странице в фейсбуке.

Трое членов семьи Далебожков, а также одногруппник младшего сына исчезли 26 февраля. Тогда Виктор и старшый сын Александр Далибожки поехали в Херсон забрать с учебы еще одного члена семьи - младшего сына Андрея. С тех пор они не выходили на связь.

Вскоре их пустую обстрелянную машину обнаружили в Чернобаевке Херсонской области. Тела нигде не могли найти. Родные искали мужчин все время с момента исчезновения. А они оказались погребены в безымянной могиле в Херсоне.

Мать и жена Далибожков опознала пропавших по фотографиям из херсонского морга, куда доставили тела убитых.