В Херсоне и Николаеве за ночь несколько снизился уровень воды

11:45 10 июня Киев, Украина

Украина с тревогой и надеждой следит за событиями на затопленных водой территориях. Радует любая положительная новость. Так, по утренним сообщениям властей Херсона и Николаева, в городах за ночь несколько снизился уровень воды.

С утра в Херсоне уровень воды в Днепре превышает привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, за ночь он опустился на 31 сантиметр, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На Правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома. Больше всего подтоплено в Херсоне и Белозерке. На Каховской ГЭС уровень воды снизился на 6 метров 25 сантиметров", – проинформировал он.

Сейчас идет масштабная спасательная операция, к которой привлечены почти полторы тысячи человек и 345 единиц техники. Вчера удалось эвакуировать на безопасную территорию 248 человек. Всего из воды спасены 2588 человек. Работает 9 эвакуационных пунктов.

Между тем, в акватории Николаева по состоянию на утро уровень воды составляет 88 сантиметров, сообщил городской голова Александр Сенкевич. Снижение составило 9 сантиметров.

Напомним, ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный ущерб Украине.

Также сообщалось, что из Каховского водохранилища ежесекундно вытекает около 40 тысяч кубометров воды. В целом, Украина уже потеряла 6,5 кубических километров воды.