В Харьковской области жена и муж взорвались на растяжке, оба погибли

В Харьковской области муж и жена пошли в лес за дровами, но подорвались на растяжке. В результате супруги погибли.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Об исчезновении супругов из села Боровая полицейским сообщили 25 декабря.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Об исчезновении супругов из села Боровая полицейским сообщили 25 декабря.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Кроме того, полиция в очередной раз призвала быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным или проверенным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.
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