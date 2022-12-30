В Харьковской области жена и муж взорвались на растяжке, оба погибли

16:32 30 декабря Киев, Украина

В Харьковской области муж и жена пошли в лес за дровами, но подорвались на растяжке. В результате супруги погибли.



Об этом сообщила полиция Харьковской области.



Об исчезновении супругов из села Боровая полицейским сообщили 25 декабря.

“После проведения розыскных мероприятий 28 декабря сотрудники полиции совместно с ГСЧС обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины. При осмотре места происшествия установлено, что граждане взорвались в лесу на растяжке", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.



Кроме того, полиция в очередной раз призвала быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным или проверенным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.