В Харьковской области задержали женщину, которая снималась в пропагандистском видео рф

14:33 03 ноября Киев, Украина

В Харьковской области правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая во время оккупации Большого Бурлука и окрестных сел снималась в российском пропагандистском видео.



Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Фейсбуке.



В свое время фигурантка дела переехала из Донецкой области в село Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.

“Эта женщина уже видела войну рф против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала “русский мир”. Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам”, — написал Болвинов.

Большой Бурлук и села вокруг него оккупировали 25 февраля. С самого начала оккупации женщина поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию, уточнил он.

"Пятого сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о положительных настроениях по оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей рф", - рассказал начальник следственного управления.

Все доказательства — видеоматериалы и показания местных жителей собраны, женщине вручили подозрение в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного частью 6 статьи 111-1 УК Украины «Коллаборационная деятельность» — организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством -агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или во избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины, при отсутствии признаков государственной измены, активное участие в таких мероприятиях.



Санкция статьи — лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.