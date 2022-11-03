В Харьковской области задержали женщину, которая снималась в пропагандистском видео рф

В Харьковской области правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая во время оккупации Большого Бурлука и окрестных сел снималась в российском пропагандистском видео.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Фейсбуке.
В свое время фигурантка дела переехала из Донецкой области в село Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Фейсбуке.
В свое время фигурантка дела переехала из Донецкой области в село Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.
Большой Бурлук и села вокруг него оккупировали 25 февраля. С самого начала оккупации женщина поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию, уточнил он.
Все доказательства — видеоматериалы и показания местных жителей собраны, женщине вручили подозрение в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного частью 6 статьи 111-1 УК Украины «Коллаборационная деятельность» — организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством -агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или во избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины, при отсутствии признаков государственной измены, активное участие в таких мероприятиях.
Санкция статьи — лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.
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