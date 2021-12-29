В Харьковской области всю ночь горел склад резины

Вечером, 19 августа на складе резиновых изделий в Харьковской области произошел пожар , всю ночь спасатели пытались потушить огонь, ликвидировать пожар удалось лишь утром 20 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Возгорание произошло в селе Безруки Дергачевского района в одноэтажном складском здании.





Отмечается, что огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ведомстве отмечают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.