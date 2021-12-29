В Харьковской области всю ночь горел склад резины

14:26 20 Август Киев, Украина

Вечером, 19 августа на складе резиновых изделий в Харьковской области произошел пожар, всю ночь спасатели пытались потушить огонь, ликвидировать пожар удалось лишь утром 20 июня. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание произошло в селе Безруки Дергачевского района в одноэтажном складском здании. 

Отмечается, что огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. В ведомстве отмечают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
фото: Харьков: пожар на складе резиновых изделий