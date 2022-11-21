В Харьковской области снаряд рашистов уничтожил жилой дом, погибла женщина

12:46 21 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Вечером в воскресенье, 20 ноября, россияне обстреляли жилой дом в поселке городского типа Шевченково в Купянском районе Харьковщины. Из-под завалов достали тело погибшей женщины и двоих раненых.Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

“Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по поселку городского типа Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате ракетного удара была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.



Двое раненых спасателей удалось извлечь из-под обломков, один из них находится в тяжелом состоянии.



Кроме того, по данным Синегубова, российские захватчики минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.



“В городе Купянск обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской промышленности. Произошли пожары” , – отметил руководитель области.