В Харьковской области снаряд рашистов уничтожил жилой дом, погибла женщина

Вечером в воскресенье, 20 ноября, россияне обстреляли жилой дом в поселке городского типа Шевченково в Купянском районе Харьковщины. Из-под завалов достали тело погибшей женщины и двоих раненых.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате ракетного удара была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.
Двое раненых спасателей удалось извлечь из-под обломков, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, по данным Синегубова, российские захватчики минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
“В городе Купянск обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской промышленности. Произошли пожары” , – отметил руководитель области.
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