В Харьковской области саперы обнаружили возле дамбы 650 кг взрывчатки

06:32 02 октября Киев, Украина

Украинские саперы разминировали дамбу в селе Большие Проходы Дергачевкого района Харьковской области. В ходе работ обнаружили тротил, мины и электродетонаторы. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов.

"У дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы - общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм", - говорится в сообщении.

Для сравнения, привел пример Болвинов, для подрыва труб российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2 было использовано 500 кг тротилового эквивалента.

"Последствия взрыва дамбы были бы ужасающие - затопление целых деревень и поселков", - отметил он.

Напомним, в последней декаде сентября российские войска несколько раз обстреливали дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области.