В Харьковской области саперы обнаружили возле дамбы 650 кг взрывчатки

Украинские саперы разминировали дамбу в селе Большие Проходы Дергачевкого района Харьковской области. В ходе работ обнаружили тротил, мины и электродетонаторы. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в регионе Сергей Болвинов.
Для сравнения, привел пример Болвинов, для подрыва труб российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2 было использовано 500 кг тротилового эквивалента.
Напомним, в последней декаде сентября российские войска несколько раз обстреливали дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области.
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