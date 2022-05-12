В Харьковской области россияне расстреляли из танка гражданских

15:13 12 мая Киев, Украина

В конце марта, во время захвата села Степанки под Харьковом русские военные обстреляли из танка здание, где находились гражданские. В результате обстрела погибли три человека.



Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

“По данным следствия, 27 марта во время оккупации села Степанки Харьковского района военные страны-агрессора произвели обстрел жилого дома из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Небезразличные жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие", – проинформировали в ведомстве.

Тела двух мужчин и женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков.



Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Самая строгая санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.



О трагедии рассказал местный житель Денис. По его словам, утром они увидели танк, направлявший ствол в сторону гражданских.

"Кто-то сказал, что надо прятаться в доме, все начали переходить. Потом я услышал выстрел, все начало обваливаться, были слышны автоматные очереди. Я побежал из дома в поле, а когда все успокоилось, вернулся домой и увидел раненых и погибших. Потом мы прятались в погребе и перешли в соседний дом в подвал", – рассказал мужчина.

Местная жительница Ольга Карпенко рассказала, что ее 30-летняя дочь погибла от выстрела российского танка.



Моя дочь умерла от осколочного ранения. Она страдала почти сутки. Село было под полной оккупацией, поэтому скорая приехать не могла.

"Затем мы пять дней ждали "зеленого" коридора, чтобы вывезти раненых и тела погибших. Однако коридор не открыли, и погибших решили похоронить во дворах ”, – говорит Ольга.

Также женщина рассказала, что двое мужчин, получивших ранение в результате обстрела, местные жители попытались отвезти в Харьков, однако оккупанты их не пропустили. Людей несколько дней держали в сарае, отобрали вещи и деньги, допрашивали и отвезли в россию.