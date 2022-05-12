В Харьковской области россияне расстреляли из танка гражданских

В конце марта, во время захвата села Степанки под Харьковом русские военные обстреляли из танка здание, где находились гражданские. В результате обстрела погибли три человека.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Тела двух мужчин и женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Самая строгая санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
О трагедии рассказал местный житель Денис. По его словам, утром они увидели танк, направлявший ствол в сторону гражданских.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Самая строгая санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
О трагедии рассказал местный житель Денис. По его словам, утром они увидели танк, направлявший ствол в сторону гражданских.
Местная жительница Ольга Карпенко рассказала, что ее 30-летняя дочь погибла от выстрела российского танка.
Моя дочь умерла от осколочного ранения. Она страдала почти сутки. Село было под полной оккупацией, поэтому скорая приехать не могла.
Также женщина рассказала, что двое мужчин, получивших ранение в результате обстрела, местные жители попытались отвезти в Харьков, однако оккупанты их не пропустили. Людей несколько дней держали в сарае, отобрали вещи и деньги, допрашивали и отвезли в россию.
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