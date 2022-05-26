В Харьковской области произошло 10 пожаров из-за российских обстрелов

Спасатели Харькова выезжали 13 раз тушить пожары, 10 из которых по причине ракетного удара российских захватчиков.
Об этом сообщил ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Чугуевском (3) и Харьковском (7) районах области.
Так, в 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в поселке Циркуны Харьковского района области.
По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных постройки и баня на общей площади более 800 кв.м.
Все пожары потушили в 17.30. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Киевского, Слободского, Салтовского, Холодногорского и Новобаварского районов города Харькова.
В сутки пиротехники ликвидировали на территории области 29 вражеских боеприпасов.
Так, в 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в поселке Циркуны Харьковского района области.
По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных постройки и баня на общей площади более 800 кв.м.
Все пожары потушили в 17.30. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Аварийно-спасательные работы производились в разрушенных зданиях Киевского, Слободского, Салтовского, Холодногорского и Новобаварского районов города Харькова.
В сутки пиротехники ликвидировали на территории области 29 вражеских боеприпасов.
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