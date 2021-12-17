В Харьковской области подорвали и обокрали банкомат

17:38 18 Март Киев, Украина

В ночь с 17 на 18 марта в отделение полиции Купянского района Харьковской области поступил сигнал о взрыве, который произошел внутри одного из отделений банка.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.



Сообщение о срабатывании сигнализации банкомата, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области, поступило в полицию 18 марта около 2:20.



На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный банкомат. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка. Они привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в блок выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами.



Сумма убытков в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет.



Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.