В Харьковской области насильно вывозят людей в россию
08:16 04 августа Киев, Украина
Прокуратура расследует насильственный вывоз людей в россию в Харьковской области.
"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)"- Офис Генпрокурора.
Как отмечают, в ОГП, сведения в ЕРДР внесены на основе информации СМИ о насильственном вывозе людей из временно оккупированного поселка Казачья Лопань на территорию страны-агрессора.
Военные так называемой "ЛНР" принудительно "эвакуируют" местных жителей в палаточные лагеря Белгородской области рф, манипулируя и запугивая гражданских вроде бы обстрелами со стороны украинской армии.
"Все данные проверяются, продолжается досудебное расследование. В дальнейшем материалы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области", – говорится в сообщении ОГП.
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