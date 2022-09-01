В Харьковской области насильно вывозят людей в россию

08:16 04 августа Киев, Украина

Прокуратура расследует насильственный вывоз людей в россию в Харьковской области.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)"- Офис Генпрокурора.



Как отмечают, в ОГП, сведения в ЕРДР внесены на основе информации СМИ о насильственном вывозе людей из временно оккупированного поселка Казачья Лопань на территорию страны-агрессора.



Военные так называемой "ЛНР" принудительно "эвакуируют" местных жителей в палаточные лагеря Белгородской области рф, манипулируя и запугивая гражданских вроде бы обстрелами со стороны украинской армии.